Katja Kühne (34) schwebt im großen Baby-Glück! Im November verkündete die ehemalige Bachelor-Siegerin, dass sie mit ihrem Partner Marcel Sabitzer das erste gemeinsame Kind erwartet – aus einer früheren Beziehung hat die Blondine bereits einen Spross. Im Netz nahm die Beauty ihre Follower während ihrer Schwangerschaft mit, postete Babybauch-Updates und plauderte sogar aus, dass sie eine Tochter bekommt: Endlich kann sie den Wonneproppen in ihre Arme schließen!

Das gibt der stolze Papa Marcel jetzt auf Instagram bekannt und verrät im gleichen Atemzug den Babynamen: "Unsere Mary Lou hat heute Morgen das Licht der Welt erblickt. Wir sind megastolze Eltern und einfach überglücklich, dass unser Sonnenschein gesund auf der Welt ist." Der Fußballer präsentiert auch das erste Familien-Pic mit Mary Lou, die dick eingekuschelt neben Mama Katja schläft, während der Bundesliga-Star ihre Hand hält.

"Ich möchte auch noch öffentlich meiner Liebe des Lebens und Mutter meiner Tochter danke sagen! Du warst so stark die letzten Tage, Wochen und Monate! Ich liebe dich für immer", ergänzt der Cap-Liebhaber. Wie gefällt euch der Name Mary Lou? Stimmt in der Umfrage ab!

