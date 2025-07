Ex-Bachelor-Girl Katja Kühne hat ihren Marcel geheiratet

Katja Kühne (40) und Marcel Sabitzer dürfen sich jetzt Mann und Frau nennen. Wie das Magazin oe24 berichtet, vermählten sich die Reality-Bekanntheit und der Fußballer am Wochenende. Geheiratet wurde wohl vor romantischer Kulisse in Italien am Comer See. Viele Details sind bisher noch nicht bekannt und das Brautpaar meldete sich auch noch nicht selbst. Dafür teilten die Hochzeitsgäste aber schon ein paar Eindrücke bei Instagram. Unter anderem zeigten sich Marcels Kumpels und Fußball-Kollegen Marko Arnautovic (36) und David Alaba (33) zusammen mit dem Bräutigam. Der Dresscode war offenbar Beige, denn alle drei trugen schicke cremefarbene Anzüge.

Verlobt sind Katja und Marcel bereits seit einigen Jahren. Der Sportler machte seiner Liebsten schon 2020 bei einem Urlaub auf den Malediven einen Antrag. Auf Instagram teilte die ehemalige Bachelor-Gewinnerin die News mit einem Foto, auf dem sie an einem weißen Sandstrand die Hand ihres Partners hält – an ihrem Finger glitzerte gut erkennbar der Verlobungsring. "Ja! 1.1.2020, unvergesslich", schrieb sie zu dem Post. Marcel wandte sich ebenfalls an seine Community, um den besonderen Moment mit ihnen zu teilen. Zu demselben Foto meinte er: "So, das geschah vergangene Nacht, ein unvergesslicher Moment." Mit der Hochzeit ließen die beiden sich dann aber ordentlich Zeit.

Ein Paar sind Katja und Marcel bereits seit 2017 – und es gibt noch etwas, das die beiden für immer verbinden wird. Sie sind nämlich Eltern eines kleinen Mädchens. 2019 brachte die 40-Jährige ihre Tochter Mary Lou zur Welt. Die Geburt verkündeten die stolzen Eltern in einem süßen Post. "Unsere Mary Lou hat heute Morgen das Licht der Welt erblickt. Wir sind megastolze Eltern und einfach überglücklich, dass unser Sonnenschein gesund auf der Welt ist", schwärmte der Österreicher. Besonders stolz sei er auf seine Katja, die die Monate der Schwangerschaft "so stark" gewesen sei.

Getty Images Marcel Sabitzer und Katja Kühne im September 2022

Getty Images Katja Kühne, "Der Bachelor"-Siegerin 2014

Instagram / marcel7sabitzer Marcel Sabitzer und Katja Kühne im Juni 2019