Auch Rapper können Gefühle zeigen! Offset (27) hat seinen leiblichen Vater nicht mehr gesehen, seitdem er vier Jahre alt war. Er wuchs bei seiner Mutter und seinem Stiefvater auf und hörte seinen Dad das letzte Mal im Jahr 2016. Doch im The Breakfast Club bei dem New Yorker Radiosender Power 105.1 FM meinte der Musiker überraschend, seinen Vater nach 23 Jahren wiedersehen zu wollen. Nun scheint Offset aus seinem Wunsch Wirklichkeit gemacht zu haben.

In einem am Freitag geposteten Instagram-Video sieht man Offset mit einem Mann, der sein Vater sein muss. Location: unbekannt. Beide liegen sich in den Armen, dann werden ein paar Worte gesprochen. Dann umarmen sich beide noch einmal, Tränen fließen. Der Papa des 27-Jährigen wischt sie sich aus dem Gesicht. "Träume werden wahr. Habe meinen Vater 23 Jahre nicht gesehen! Und ich liebe ihn immer noch. Die Vergangenheit ist Vergangenheit und die Gegenwart ist alles, worauf wir bauen müssen. Wir sind nicht perfekt, in keiner Art und Weise. Ich liebe dich, Papa! Egal wie", schreibt Offset zu dem Clip.

Familie scheint bei Offset über allem zu stehen. Im Juli vergangenen Jahres ist der Migos-Rapper Vater seines mittlerweile vierten Kindes geworden. Er bekam eine Tochter mit Kollegin Cardi B (26). Gemeinsam versuchen sie, als Eltern – trotz voller Terminkalender – so viel Zeit wie möglich mit Baby Kulture Kiari Cephus zu verbringen. Denn die sei wichtiger als Geld, sagte er laut People.

