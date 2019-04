Sie nehmen sich Zeit für ihr Töchterchen! Im vergangenen Juli hat sich das Leben von Offset (27) und Cardi B (26) völlig auf den Kopf gestellt: Ihre kleine Tochter Kulture Kiari kam auf die Welt und aus dem Traumpaar des Raps wurden plötzlich Eltern. Die mega-erfolgreichen Musiker haben aber weiter einen vollen Terminkalender. Offset erklärte jetzt, wie seine Liebste und er das Baby und ihr Business unter einen Hut bekommen.

"Meine Frau und ich stellen sicher, dass wir immer bei unserer Tochter sind. Es geht um Zeit. Zeit ist wichtiger als Geld", erzählte der Rapper im Interview mit People. Der Trick ist leichter gesagt als getan: Auch Offset scheint dieser Spagat nicht immer zu gelingen. Bei der Basketball-Veranstaltung All-American Game, wo seine Band Migos die Halbzeit-Show spielte, war von Kulture oder Cardi weit und breit nichts zu sehen. Dennoch versicherte er dem Magazin damals vor seinem Auftritt: "Ich widme meinen Kindern so viel Zeit, wie ich kann."

Der 27-Jährige hat neben Kulture noch drei weitere Kids. Jordan, Kody und Kalea stammen aus früheren Beziehungen. Wie wichtig ihm sein Nachwuchs ist, zeigt auch sein neues Soloalbum, das im letzten Monat rauskam. Es heißt "Father of 4" (zu Deutsch: Vater von Vieren) und auf dem Cover posiert Offset mit all seinen Kindern in royalen Outfits.

