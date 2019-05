Sie sind bald zu Dritt! Im vergangenen Oktober ließen Amy Schumer (37) und ihr Mann Chris Fischer die Baby-Bombe platzen und verrieten, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Zuletzt zeigte sich die Schauspielerin ihren Fans mit einer sehr großen Baby-Kugel und machte deutlich, dass die Geburt kurz bevorsteht. Jetzt überraschte die Blondine ihre Anhänger mit einer weiteren zuckersüßen Neuigkeit: Sie und ihr Mann bekommen einen Jungen!

Die 37-Jährige veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account ein gemeinsames Foto mit ihrem Mann und veröffentlichte dazu ein Statement, in welchem sie sich gegen Gewalt bei der Ernten von Nahrungsmitteln aussprach. In einem Nebensatz erwähnte Amy dann in gewohnt lässiger Art: "Achso, wir erwarten übrigens einen kleinen Jungen."

Ihren Fans erging der kleine Hinweis auf das Baby-Geschlecht natürlich nicht – sie freuten sich für die kleine Familie und prophezeiten eine Menge Spaß mit dem Wonneproppen: "Genial! Jungen machen so viel Spaß und du wirst ein Experte darin werden, Legos zusammenzustellen. Alles Gute für euch." Denkt ihr, dass Amy auch bald den Namen des Kindes bekanntgeben wird? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / amyschumer Amy Schumer und Chris Fischer im Mai 2019

Instagram / amyschumer Amy Schumer und ihr Partner Chris Fischer beim Arzt

Getty Images Amy Schumer im August 2018

