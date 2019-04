Der Baby-Countdown läuft! Lange kann es nicht mehr dauern, bis das erste Kind von Amy Schumer (37) und ihrem Partner Chris Fischer das Licht der Welt erblickt. Es wurde sogar schon wild spekuliert, dass der Spross schon längst da sein könnte. Auf die hartnäckigen Gerüchte rund um die Geburt reagierte die Hochschwangere jetzt mit einem zynischen Posting im Netz – inklusive eines Fotos ihrer XXL-Babykugel.

Wenn Amy eines kann, dann Tacheles reden. Unter ein Pärchenbild der werdenden Eltern schreibt die Comedian: “Amy Schumer und Chris Fischer lassen Herzen höher schlagen, als die hochschwangere Schumer ihren wachsenden Babybauch zeigt” – und spielt mit ihrer Wortwahl auf den Schreibstil der Boulevardpresse an. Doch dann wird ihr Ton mit einem Schlag schärfer. Die 37-Jährige ergänzt: “Amy ist immer noch schwanger und kotzt immer noch, weil es nur selten finanzielle Unterstützung für medizinische Studien über Hyperemesis oder Endometriose gibt.” Die gebe es stattdessen “für Schwänze, die nicht hart werden oder alte Männer, die möchten, dass ihre Schwänze hart werden”.

Der Star scheut sich nicht, das amerikanische Gesundheitssystem zu kritisieren – und beschwert sich in seinem Beitrag offen darüber, dass kaum Gelder in die Erforschung von Hyperemesis oder Endometriose gesteckt werden. Schon seit Beginn ihrer Schwangerschaft leidet Amy unter Hyperemesis, einer extrem ausgeprägten Form der Schwangerschaftsübelkeit. In den letzten Monaten musste sie deshalb mehrfach ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Instagram / amyschumer Schwanger Amy Schumer und Chris Fischer, April 2019

Instagram / amyschumer Schwangere Amy Schumer am Tropf, Dezember 2018

Instagram / amyschumer Amy Schumer, Schauspielerin

