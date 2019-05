Oje, hoffentlich fängt ihr Kleid kein Feuer! Oana Nechiti (31) gehört neben Mario Barth (46) und Guido Maria Kretschmer (53) zu den drei Promis, die heute gegen Steffen Henssler (46) bei Grill den Henssler in den Kochring gestiegen sind. In der ersten Runde wollte Tänzerin Oana mit einem Polenta-Muffin mit Kaisergranat und Jakobsmuschel überzeugen. Mehr Aufmerksamkeit als ihre Kochkünste erregte jedoch ihr Outfit. Der Grund: Viele Zuschauer fanden, dass die 31-Jährige für die Küche unpassend gekleidet war!

Oana wählte für ihren Auftritt bei "Grill den Henssler" ein luftiges, weißes Kleid aus dünnem Stoff mit Trompetenärmeln – als die Rumänin in diesem Dress am Herd stand, wurde sie von Moderatorin Annie Hoffmann eindrücklich gewarnt: "Oana, bitte pass auf mit deinem Kleid, nicht dass du hier in Flammen aufgehst." Auch viele User beäugten das Outfit der früheren Let's Dance-Tänzerin kritisch: "Oanas Menü: Polenta an verbranntem Ärmeln" und "Ihre Ärmel sind praktisch beim Kochen", bemerkten unter anderem zwei Fans ironisch auf Twitter.

Im direkten Koch-Duell musste sich Oana gegen Steffen geschlagen geben: Sie bekam von den Juroren Mirja Boes (47), Christian Rach (61) und Reiner Calmund (70) 18 Punkte – der Starkoch durfte sich über 21 Zähler freuen. "Beim roten Teller ist in der Teller zu viel Essig drin. Das schlägt den Geschmack der Muscheln etwas tot", begründete der ehemalige Restauranttester Christian seine Entscheidung.

TVNOW / Frank W. Hempel Oana Nechiti und Annie Hoffmann bei "Grill denn Henssler"

TVNOW / Frank W. Hempel Oana Nechiti, Tänzerin

TVNOW / Frank W. Hempel Oana Nechiti bei "Grill den Henssler"

