Wie soll Janni (28) und Peer Kusmagks (43) zweites Kind nur heißen? In knapp zehn Wochen ist es endlich so weit und das Töchterchen des Adam sucht Eva-Traumpaars kommt zur Welt. Die Vorbereitungen laufen auch schon auf Hochtouren – nur eine Sache stellt die Eltern des kleinen Emil-Ocean (1) vor ein ziemlich großes Problem: Sie können sich einfach nicht für einen Namen entscheiden!

"Während wir bei Emil-Ocean eigentlich sehr bald schon seinen Namen hatten und dieses Thema relativ schnell einfach aus dem Kopf getan haben, ist es diesmal das komplette Gegenteil", klagte die Profi-Surferin ihrer Community ihr Leid. Zwar hatten Janni und Peer bereits einen wunderbaren Einfall, verwarfen ihn aber schließlich wieder – er fühlte sich nicht mehr passend an. "Heute haben wir uns gemeinsam die Zeit genommen, alle Namen, die wir für unsere Tochter bisher im Kopf hatten, mal aufzuschreiben", erklärte der Ex-GZSZ-Star Peer auf seinem Social-Media-Channel. Gesagt, getan: Zusammen mit ihrem Sohnemann pinnten die TV-Bekanntheiten ihre Favoriten an eine Tafel. Und die Ideen könnten mal wieder nicht ausgefallener sein: Nela-Lilou, Lola-Reef, Arielle, Ruby, Juli Sky und Jewel stehen zur Auswahl.

Janni und Peer wollen sich aber nicht unbedingt jetzt schon auf einen Rufnamen festlegen, wie der Schauspieler hinzufügte: "Vielleicht warten wir diesmal einfach bis zur Geburt und entscheiden spontan, wenn wir unser zweites Baby zum ersten Mal sehen."

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk und Sohn Emil-Ocean

Instagram / janniundpeer Peer Kusmagk und sein Sohn Emil-Ocean

Instagram / jannihonscheid Janni, Peer und Emil-Ocean Kusmagk im Februar 2019

