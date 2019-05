Es sind ihre letzten Wochen zu dritt! Vor wenigen Monaten gaben Janni (28) und Peer Kusmagk (43) bekannt, dass sie zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten. Nach Sohnemann Emil-Ocean (1) wird nun schon bald ein Töchterchen zu der kleinen Familie stoßen. Bis dahin versüßt das Paar seinen Fans die Zeit mit Einblicken in den Schwangerschafts-Alltag. Gerade erst erlebten die Bald-Eltern ein ganz besonderes Highlight: In der 29. Schwangerschaftswoche durften sie ihr Töchterchen zum ersten Mal per Ultraschall sehen!

Auf Instagram berichtet Janni ihren Fans von dem besonderen Moment: "Heute waren wir beim Frauenarzt und haben unsere Tochter zum ersten Mal wirklich gesehen." Bisher habe sie sich immer versteckt oder genau zum Zeitpunkt der Untersuchung mit dem Rücken nach vorne gelegen. "Ihr zum ersten Mal ins Gesicht zu sehen hat uns berührt und gleichermaßen daran erinnert, dass sich unser Leben schon in wenigen Wochen erneut völlig verändern wird", betont die Profi-Surferin.

Zwar freuen sich Janni und Peer sehr auf ihr zweites Kind, wollen sich aber auch auf den gegenwärtigen Moment konzentrieren: "Wir haben uns trotzdem vorgenommen, die nächsten Tage noch intensiver zu genießen, weil diese tolle Zeit zu dritt nie mehr wiederkommen wird", erklärt die Sportlerin.

Instagram / jannihonscheid Janni Kusmagk

Instagram / jannihonscheid Emil-Ocean mit Papa Peer Kusmagk und Mama Janni

Instagram / jannihonscheid Profi-Sportlerin Janni Kusmagk

