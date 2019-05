Die Elektro-Szene hat einen großen DJ verloren! Der Australier Adam Sky war ein Star der Szene. Vor allem in Asien waren die Beats des Künstlers total angesagt. Nun müssen die Musik-Fans Abschied nehmen. Am Sonntag überbrachte sein Management die traurige Botschaft, dass der DJ, der mit bürgerlichem Namen Adam Neat hieß, auf der Insel Bali in einen tödlichen Unfall verwickelt wurde!

Laut übereinstimmenden Medienberichten feierte der DJ am Samstagabend mit Freunden eine Party – bei der auch ordentlich Alkohol geflossen sein soll. Plötzlich sei eine Frau von einem privaten Balkon ganze vier Meter in die Tiefe gestürzt und brach sich dabei angeblich mehrere Knochen, wie Bild berichtete. Die Ermittler nehmen an, dass Adam daraufhin einen Stock tiefer eine Glastür zu einem anderen Appartement einschlagen habe, um zu ihr zu gelangen. Dabei soll er sich versehentlich die Pulsader im Arm aufgeschnitten haben, woran er schließlich verblutet sei.

Wie Sydney Morning Herald mitteilte, handelte es sich bei der Frau um eine Freundin und die persönliche Assistentin des Musikers. Auf dem Instagram-Account des Verstorbenen hieß es im Statement des Managements, dass die Familie sowie Freunde von Adam sich bereits auf dem Weg nach Bali befinden würden, um sich vor Ort um alles Weitere zu kümmern.

