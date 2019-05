Elton John (72) steckt mitten in seiner Abschluss-Tour "Farewell Yellow Brick Road". Nach 300 Konzerten ist 2020 Schluss und der Musiker zieht sich ins Familienleben zurück. Auf der Bühne vermisst der Weltstar allerdings nicht nur Ehemann David Furnish (56) und seine beiden Kinder Elijah (6) und Zachary (8) – der Fußball-Narr verpasst auch wichtige Spiele. Wie Elton nun in einem Interview zugab, hat er dafür eine besondere Lösung gefunden: Im Klavier der Musiklegende ist ein Fußball-Ticker versteckt!

Wie in einem Interview des Sängers mit der britischen Zeitung The Sun öffentlich wird, ist das Millionen Pfund teure Yamaha-Klavier des 72-Jährigen so ausgebaut, dass sich darin ein für das Publikum unsichtbares Display befindet. Darüber werden Elton während Konzerten Nachrichten übermittelt – die größtenteils aus Fußballergebnissen bestehen. Als der Interviewer das Gesangstalent auf ein Spiel am 18. Mai – das Finale des Football Association Challenge Cup, FC Watford gegen Manchester City – anspricht, stöhnt dieses: "Oh mein Gott, ja. Da werde ich auf der Bühne stehen. Ich werde ein Wrack sein."

Bereits 1976 hat Elton den Fußballverein seiner Heimatstadt gekauft. 1990 verkaufte er den Klub zwar, blieb dennoch Präsident. Nur sieben Jahre später kaufte er den Verein wieder zurück. Auch seine beiden Kinder seien "verrückt nach Sport", wie Elton in dem Gespräch erzählt. "Sie lernen dabei viele Freunde kennen und haben keinerlei Videospiele. Sie sind immer draußen und kicken mit einem Ball herum", verrät der zweifache Vater.

Getty Images Elton John bei einem Konzert in New York

Getty Images Elton John bei einem Konzert in Wien im Mai 2019

AGENCE / BESTIMAGE/ Action Press Elton John und David Furnish mit ihren Söhnen Elijah und Zachary in Saint-Tropez

