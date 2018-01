Elton John (70) beendet seine Bühnenkarriere für seine Kids – vorher tourt er aber noch einmal um die ganze Welt! Die Poplegende verkündete am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in New York: Nach der kommenden "Farewell Yellow Brick Road"-Tour will der 70-Jährige keine Konzerte mehr spielen, weil er sich mehr Zeit für seinen Mann David Furnish (55) und seine Kinder Zachary (7) und Elijah (5) wünscht. "Ich will für sie da sein, das ist eine wichtige Zeit in ihrem Leben und ich liebe sie so sehr. Ich möchte sie nicht vermissen und umgekehrt", sagte der Brite.