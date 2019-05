Sarah Knappik ist in großer Trauer! Eigentlich lässt die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin im Netz ihre Fans an ihrem Leben teilhaben. In den vergangenen Tagen war es jedoch ungewohnt still auf ihren Social Media-Kanälen. Jetzt ist auch der Grund dafür bekannt: Die 32-Jährige hat einen geliebten Menschen verloren – mit rührenden Worten nimmt sie nun Abschied von ihm. Unklar ist, um wen es sich bei der verstorbenen Person handelt. Ob etwa Sarahs Mutter ihren Kampf gegen den Krebs verloren hat?

Ein neues Foto auf dem Instagram-Account des Models zeigt eine blonde Frau, die in einer Kirche eine Kerze anzündet. Dazu schreibt Sarah: "Du warst der Mensch, der mich von allen Menschen am besten kannte. Wir haben uns bedingungslos geliebt. Auf dem Bild hast du in meinem Geburtsort für mich eine Kerze angemacht. Heute mache ich eine für dich an." Die Ex-GNTM-Kandidatin meint über die betreffende Person, dass sie nie ein böses Wort verloren habe – sie sei ein "wahrhafter Engel" gewesen. "Ich vermisse dich so sehr und frage mich, warum das Leben so unfair ist", fügt Sarah hinzu.

In dem Post erzählt die Hessin außerdem, dass sie in den vergangenen sechs Monaten um vier liebe Menschen getrauert habe. Diese Schicksalsschläge behielt Sarah größtenteils für sich. Lediglich den Tod ihrer Oma an Weihnachten machte sie publik.

Defrance / SplashNews.com Sarah Knappik im Oktober 2018 in Berlin

Getty Images Sarah Knappik, Reality-Star

Getty Images Sarah Knappik beim Finale von "Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!", 2015



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de