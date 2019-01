Weihnachten ist das Fest der Familie – ein Trauerfall trifft die Angehörigen zu dieser Zeit besonders hart. Das musste Sarah Knappik (32) nun am eigenen Leib erfahren. Von dem Model war seit Weihnachten nichts mehr zu hören. Ihr letzter Post auf Social Media: vom 20. Dezember, in dem warb sie für die Stiftung Lesen. Dann lange Zeit nichts. Jetzt kommt heraus: Ein tragisches Ereignis überschattete ihre Pläne – der Tod ihrer Oma.

Am 7. Januar veröffentlichte sie auf Instagram ein Bild von der Trauerkarte, die ihrer Großmutter Maria Knappik gilt. Sarahs Oma starb am 26. Dezember, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Sie wurde 80 Jahre alt. Dazu verfasste das Model rührende Zeilen zum Gedenken an ihre Oma. "Meine Oma ist an Weihnachten plötzlich verstorben. Mein Jahr begann mit einer Beerdigung..." Maria sei für sie und die ganze Familie eine wichtige Person gewesen: "Meine Oma war für mich alles, ein richtig guter Mensch, der sich immer zurückgenommen hat und der Mafiachef unseres Knappik-Clans", schreibt die 32-Jährige, und fügt hinzu: "Sie war immer stolz auf mich."

Nur wenige Tage vor ihrem Tod habe Sarah noch mit ihrer Großmutter gesprochen – sie habe sich immer alle Auftritte ihrer Enkelin im Fernsehen angesehen. Das scheint Sarah anzuspornen: "Sie hätte sich auch gefreut, wenn ich wieder arbeite und weitermache. Deswegen werde ich auch weitermachen. Rückzug ist nicht immer das Beste."

