Michael Wendler (46) kann sich vorstellen, noch einmal Vater zu werden! Seit Herbst ist der Schlagersänger mit der 18-jährigen Laura Müller zusammen. Wie verliebt er in seine Freundin ist, zeigt er regelmäßig mit niedlichen Postings im Netz. Nun geht der Wendler noch einen Schritt weiter: Er denkt nicht nur über eine gemeinsame Zukunft mit der Blondine nach, sondern wünscht sich sogar Nachwuchs mit ihr!

Das verriet der 46-Jährige nun im Gespräch mit RTL – und auch bezüglich des Geschlechts hat er klare Vorstellungen: "Ich hätte gerne noch einen Jungen. Also einen kleinen Wendler. Mega." Und wie steht Laura zu einem Kind? Immerhin wird die Abiturientin in diesem Jahr erst 19. Von dem Reporter auf den Kinderwunsch ihres Partners angesprochen, hielt sie sich verlegen ihr Halstuch vors Gesicht und lachte Michael an. Intensiv über ihre Familienplanung scheinen die beiden offenbar noch nicht gesprochen zu haben.

Für den Schlagerstar wäre es jedenfalls das zweite Kind: Mit seiner Noch-Ehefrau Claudia Norberg hat der "Sie liebt ihn immer noch"-Interpret eine 17-jährige Tochter. Adeline und seine neue Flamme verbindet eine Freundschaft. Die Rolle der Stiefmutter wolle Laura nicht einnehmen, hatte sie einst gesagt.

ActionPress Michael Wendler im Mai 2019

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura M. im März 2019

Instagram / adelinenorberg2019 Adeline Norberg und Michael Wendler

