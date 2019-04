Michael Wendler (46) und seine Freundin Laura Müller haben große Pläne! Bereits Ende des Jahres will das Pärchen in den USA zusammenziehen – und gemeinsam mit Adeline Norberg, der fast gleichaltrigen Tochter des Schlager-Stars, unter einem Dach leben. Vor wenigen Wochen zelebrierten sie bereits Adelines B-Day in neuer Familienkonstellation zusammen, ehe das Geburtstagskind anschließend mit Mama Claudia feierte. Laura überraschte Adeline an ihrem großen Tag sogar mit einem Geschenk, das verdeutlicht: Sie sieht Adeline viel mehr als Freundin, statt als Stieftochter.

Bei Goodbye Deutschland packte die 17-Jährige fleißig ihre Geburtstags-Päckchen aus – und das von Laura freute sie besonders. Da machte sogar der "Sie liebt den DJ"-Interpret große Augen! Die Schülerin hat nämlich Pullis im Partnerlook gekauft: Einen mit der Aufschrift "Blondie" für Adeline und einen mit dem Schriftzug "Brownie" für sich selbst. "Ich will diese Stiefmutterrolle gar nicht einnehmen und wir sind da auch beide straight und wissen, was wir wollen", stellte Laura zum Verhältnis der beiden Mädels zueinander klar.

Die beiden Teenager verstehen sich also offenbar blendend. Das scheint auch Laura immer wieder betonen zu wollen und lobt die Tochter ihres Freundes in den höchsten Tönen. "Die Adi ist ja ganz tough und weiß, was sie will. Sie hat das verstanden und akzeptiert. Sie hat halt ihre Mama und ihren Papa und ich bin halt jetzt die neue Freundin", lauten ihre Worte.

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura Müller im März 2019

Instagram / adelinenorberg2019 Michael Wendler und seine Tochter Adeline

Instagram / adelinenorberg2019 Claudia Norberg und Michael Wendler mit ihrer Tochter Adeline

