Anne Wünsche (27) nimmt Hater-Kommentare mit Humor! Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin verriet erst kürzlich, dass sie nach der Trennung von ihrem Verlobten Henning Merten stolze zehn Kilo abgenommen hat. Sie fühlt sich pudelwohl in ihrer Haut und zeigt ihre Kurven im Bikini. Als einige User im Netz daraufhin zur fiesen Läster-Offensive ausholten, konterte die 27-Jährige mit einem Scherz-Bild: Sie zauberte sich mit Photoshop einen XXL-Busen und eine XXS-Taille.

Kürzlich urlaubte die junge Mama auf Mallorca und postete auf Instagram ein paar sexy Schnappschüsse vom Pool. Das nahmen einige User zum Anlass für fiese Kommentare wie "Sorry, aber deine Brüste sind vieeeeel zu groß. Schaut nicht gut aus, passt nicht zum Rest " oder "Sorry, aber du wirst echt immer billiger!". Doch von dieser Kritik lässt sich die Schauspielerin nicht unterkriegen – ganz im Gegenteil: In ihrer Story teilte sie ein Foto, das eindeutig bearbeitet wurde. Die Brüste hat sie ordentlich vergrößert und ihre Körpermitte deutlich verschmälert. Den Beitrag ergänzte sie außerdem mit zwei lachenden Emojis.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Anne gegen Body-Hate zur Wehr setzt. Schon im Oktober vergangenen Jahres machte sie ihren Kritikern eine klare Ansage. Damals hatte sie noch ein paar Pfunde mehr auf den Hüften, die sie aber auf keinen Fall verstecken wollte. "Warum muss ich, wenn ich mich hinsetze, die Luft anhalten, damit der neben mir nicht denkt: 'Oh mein Gott, ist die fett!?' Warum muss ich das machen? Das ist doch normal! Ich sehe normal aus", stellte sie in einem YouTube-Video klar.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mallorca-Urlaub

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche auf Mallorca, April 2019

Instagram / grasreh91 Anne Wünsche, YouTuberin

