Für Gina Rodriguez (34) beginnt nun ein neues Kapitel: Die Schauspielerin hat ihre große Liebe Joe LoCicero geheiratet! 2016 hatte sich das nun frisch verheiratete Paar am Set zur Serie "Jane the Virgin" kennengelernt. Im vergangenen Sommer verkündete Gina überglücklich, dass sich die zwei das Jawort geben wollen. Jetzt, rund neun Monate später, ist genau das geschehen: Mit einem Video des wohl schönsten Tag ihres Lebens gaben die beiden ihre Hochzeits-News bekannt!

Als Joe die kleine Nebenrolle in der Dramedy-Reihe ergatterte, dürfte er wohl kaum geahnt haben, dass ihm dort die Frau seines Lebens über den Weg laufen wird. Vor wenigen Tagen schlossen Joe und Gina den Bund für die Ewigkeit: "Der 4. Mai war absolut magisch. An meinen Ehemann Joseph, ich bin für immer deins", schwärmte Gina zu ihrem Instagram-Beitrag, der die schönsten Impressionen ihrer Hochzeit zeigt.

Für die Organisation der traumhaften Trauung im Freien und der anschließenden Feier mit beiden Familien scheint vor allem Joes Mama verantwortlich gewesen zu sein. "Danke an meine Schwiegermutter für die Hochzeit meiner Träume. Und danke an das gesamte Dorf, das ihr bei den Vorbereitungen geholfen hat", schrieb die 34-Jährige ebenfalls in ihrem Posting.

Getty Images Gina Rodriguez und Joe LoCicero bei den Golden Globes 2019

Getty Images Joe LoCicero und Gina Rodriguez, Januar 2019

Getty Images Joe LoCicero und Gina Rodriguez, März 2018

