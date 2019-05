Hat Sylvie Meis (41) an sich rumspritzen lassen? Vor Kurzem sorgten Fotos der Moderatorin für Aufruhr im Netz – denn beim Besuch eines Basketball-Spiels wirkte ihr Gesicht ziemlich angeschwollen. Seitdem rätseln ihre Fans, ob die 41-Jährige bei einem Beauty-Doc gewesen ist. Eine Beobachterin ist sich offenbar ziemlich sicher: Oliver Pochers (41) Freundin Amira M. Aly kritisiert die Niederländerin auf ihrem Social-Media-Profil!

Auf Instagram schreibt das Model zu den Gerüchten um die Ex-Frau von Rafael van der Vaart (36): "Lächerlich! Jeder soll ja selbst entscheiden, was er machen lässt und wie. Aber zum Teufel, steht dazu!" Sylvie bewarb neulich noch eine spezielle Maske als ihr persönliches Beauty-Geheimnis in den sozialen Netzwerken, doch daran glaubt Amira anscheinend nicht: "Wenn diese Wundermaske bewirkt, dass man so aussieht – bitte reklamieren."

Auch der Schönheits-Mediziner Dr. Michael Schmidt-Kulbe meint zu erkennen, dass die Gewinnerin des Bayerischen Fernsehpreises etwas an ihrem Gesicht machen lassen habe. Gegenüber Bild erklärt er: "Hier wurde mit Fillern und Botox gearbeitet." Der Filler baue Volumen auf und durch das Botox verliere man die Mimik, erläutert der Arzt seine Einschätzung. Sylvie habe sich nach Angaben des Blattes bisher noch nicht zu den Gerüchten äußern wollen.

ActionPress Sylvie Meis bei einem Basketball-Spiel in Hamburg

ActionPress Oliver Pocher und Amira M. Aly als Zuschauer bei den Australian Open

ActionPress Sylvie Meis im April 2019

