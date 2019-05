Wo wurde Baby Sussex geboren? Am Montag konnten Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) endlich die Geburt ihres ersten Kindes verkünden. Schnell hieß es, ihr Söhnchen sei in Meghans und Harrys Zuhause in Frogmore Cottage zur Welt gekommen. Die frischgebackene Mama hatte sich offenbar schon vor Wochen für eine Hausgeburt entschieden. Nun scheint es allerdings so, als wäre dieser Plan gescheitert: Angeblich soll Meghan ihr Kind doch in einem Krankenhaus bekommen haben!

Wie verschiedene Insider der britischen Zeitung Daily Mail verrieten, musste die 37-Jährige sich anscheinend doch von ihrem Hausgeburt-Traum verabschieden. Sie soll am Sonntagabend von ihrem Mann und einem Scotland Yard-Sicherheitsteam ins Portland Hospital in London gebracht worden sein, wo sie dann ihren Sohnemann zur Welt brachte. Das alles soll so im Verborgenen abgelaufen sein, dass selbst die meisten anderen Royals nicht eingeweiht waren.

Für ihren Aufenthalt in der luxuriösen Privatklinik muss die ehemalige Suits-Darstellerin allerdings tief in die Tasche greifen. Eine einfache Entbindung kostet im Portland Krankenhaus bereits über 17.000 Euro.

