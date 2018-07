Bahnt sich zwischen Kendall Jenner (22) und Harry Styles (24) etwa wieder etwas an? Vor knapp zwei Jahren turtelten die beiden Hollywoodstars heftig miteinander, gingen aber nach wenigen Monaten wieder getrennte Wege. Seitdem amüsierten sich sowohl das Model als auch der Musiker mit anderen. Der Ex-One Direction-Star zeigte sich zuletzt des Öfteren an der Seite von Laufstegschönheit Camille Rowe (28) und Kendall datet momentan Basketball-Star Ben Simmons. Trotzdem saß sie beim Konzert ihres Ex' in der ersten Reihe.

Verschiedene Aufnahmen zeigen, wie die Beauty am Samstag Harrys Show in Los Angeles besuchte und sich dabei super zu amüsieren schien. Gegenüber Radar Online berichteten Augenzeugen, dass die 22-Jährige quasi jeden Song mitträllerte und zu den schnelleren Hits ihres einstigen Lovers sogar tanzte. Eigentlich alles halb so wild – vielleicht sind die beiden einfach gute Freunde oder etwa nicht?

Doch es gibt noch weitere Indizien, die für eine süße Liebes-Reunion der beiden sprechen könnten. Die beiden sollen vergangene Woche im selben Resort in Idaho abgestiegen sein und dort mit gemeinsamen Freunden gefeiert haben. Alles nur reiner Zufall? Zumindest ging es in Kendalls Liebesleben zuletzt ziemlich brisant her. Die Ex ihres neuen Lovers Tinashe (25) soll sie nämlich mit zahlreichen Textnachrichten belästigt haben, die das Topmodel zuletzt dazu veranlassten, ihr Security-Team aufzustocken.

Instagram / harrydailyupdates Camille Rowe und Harry Styles in einem Restaurant in Los Angeles

Instagram / khloekardashian Ben Simmons und Kendall Jenner auf Khloe Kardashians Party zum 4. Juli

Andrew Toth/Getty Images for Harper's BAZAAR Kendall Jenner bei einem Event von Harper's BAZAAR in New York City

