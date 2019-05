Die diesjährige Met Gala sorgt für Verwirrung! Am heutigen Montagabend findet das alljährliche Charity-Event im New Yorker Metropolitan Museum of Art statt. Promis wie Kim Kardashian (38), Blake Lively (31), Rihanna (31) oder Donatella Versace (64) werden dabei sehnlichst erwartet – ebenso wie ihre stets atemberaubenden Looks. Doch die Outfits werden in diesem Jahr offenbar nicht leicht auszuwählen sein – und zwar wegen des Themas!

Wie die Vogue bekannt gab, lautet das Motto des anstehenden Balls "Camp: Notes on Fashion". Wer sich nun fragt, was die Met Gala mit einem Zeltlager zu tun hat, findet in seiner Verwirrung prominente Unterstützung. Sogar Schirmherrin und Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour (69) bestätigte die Unklarheit bezüglich der Garderoben-Auswahl: "Der einzige Tipp, den ich Andrew Bolton, dem Director des Costume Institute, immer gebe, ist, dass jeder sofort das Thema verstehen muss. Dieses Jahr hat das Motto tatsächlich etwas Verwirrung gestiftet!"

Doch was ist mit "Camp: Notes on Fashion" denn nun gemeint? Historikerin Monica Sklar, Mitarbeiterin bei der Costume Society of America, erklärte der New York Post, dass das Thema übertriebene Vielfalt, künstliche Übertreibung und die Liebe zum Unnatürlichen bedeute: "Es ist glamourös und doch klebrig; so schlecht, dass es gut ist; zu viel und genau richtig!" Dabei zog Monica Vergleiche mit den Kostümierungen der Drag-Show "RuPaul's Drag Race" oder mit der Garderobe aus Filmen von John Waters. Das Metropolitan Museum als Veranstalter der Gala beschrieb das Wort "Camp" auf Instagram folgendermaßen: "Camp ist eine dritte Art des Geschmacks, der die merkwürdige Anziehungskraft umfasst, die jeder – zumindest bis zu einem gewissen Grad – für das Bizarre, das Unnatürliche, das Künstliche und das Offensichtliche besitzt."

Jamie McCarthy/Getty Images Rihanna, Fashion-Ikone bei der Met Gala 2018

Anzeige

Jamie McCarthy/Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2018

Anzeige

WENN.com Teilnehmer der US-Show "RuPaul's Drag Race"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de