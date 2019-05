Ungewohnte Situation für Benjamin Piwko (39) und Isabel Edvardsson (36)! Am vergangenen Freitag bekamen der Kampfkünstler und die Profi-Tänzerin von der Let's Dance-Jury für ihren Jive nur magere 12 Punkte – und das obwohl sie in der Vorwoche mit ganzen 27 Zählern noch zu den besten Tanz-Paaren des Abends gezählt hatten. Gegenüber Promiflash äußerten sich nun beide zu ihrer aktuellen Entwicklung – und vor allem bei Benjamin wurde klar: Der Schauspieler hat seine ganz eigene Art, die Kritik in positive Energie umzuwandeln!

"Ich sage immer: Wer mich kritisiert, liebt mich! Denn es heißt, dass die Person sich für mich interessiert", ordnete der gebürtige Hamburger die letzte Sendung im Gespräch mit Promiflash ein. Doch war die harte Kritik aus seiner Sicht überhaupt gerechtfertigt? "Die Jury bewertet das, was sie sieht. Ich war nicht ganz fit und hätte eigentlich besser tanzen müssen. Ich ärgere mich nicht über die Kritik, sondern weil ich gern besser gewesen wäre", zeigte sich der 39-Jährige sehr reflektiert und einsichtig. Für ihn stand fest: "Ich will unbedingt besser werden und dafür kämpfe ich."

Worte, die seine Tanz-Partnerin sicherlich gerne gehört hat – auch sie richtete den Blick bereits nach vorne: “Es gibt nur einen Weg – weitermachen und an die nächste Show denken." Es sei nun wichtig, sich von der Kritik nicht runterziehen zu lassen, wie die Schwedin betonte. "Und das machen wir auch nicht. Dafür haben wir einfach zu viel Spaß."

ActionPress Benjamin Piwko bei der Eröffnung von "House of BerlinColours" im "Madame Tussauds"

ActionPress Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson bei ihrem Jive bei "Let's Dance"

ActionPress Isabel Edvardsson in ihrer Hamburger Tanzschule

