Ups! Dieses Getränk sollte sicher nicht bei den Starks auf dem Festtisch landen! Die Partys in der Fantasy-Erfolgsserie Game of Thrones sind definitiv berühmt-berüchtigt: Ob bei der sogenannten roten Hochzeit oder bei König Geoffreys Jawort – Feiern in Westeros sind stets mit Vorsicht zu genießen. Dabei mangelt es nie an reichlich Essen und Getränken. In der neuesten Episode haben es die Starks beim Auftischen allerdings ein bisschen übertrieben: In einer Szene steht plötzlich ein Starbucks-Kaffeebecher auf dem Tisch!

Achtung, Spoiler! Nach der großen Schlacht um Winterfell feiern die Krieger in der Folge "Die Letzten der Starks" ihren Sieg über den Nachtkönig ausgiebig. Während die meisten von ihnen dabei zum Wein greifen, scheint Daenerys sich offenbar für ein Heißgetränk entschieden zu haben. In der großen Feier-Sequenz steht deutlich sichtbar ein Kaffeebecher vor ihr. Obwohl der Papp-Behälter schon nach wenigen Sekunden wieder verschwunden ist, haben die Fans diesen Filmfehler sofort bemerkt – und machen sich im Netz darüber lustig.

Mittlerweile reagierte auch der Sender HBO auf die Getränke-Panne und erklärte via Twitter, was es mit der Starbucks-Bestellung in Westeros auf sich hatte: "Der Milchkaffee, der in der Episode auftaucht, war ein Fehler. Daenerys hatte eigentlich einen Kräutertee bestellt."

Wiese/face to face / ActionPress Emilia Clarke als Daenerys Targaryen in "Game of Thrones"

Helen Sloan / HBO Kit Harington als Jon Snow in "Game of Thrones"

Wiese/face to face, Actionpress Daenerys Targaryen, gespielt von Emilia Clarke, bei "Game of Thrones"

