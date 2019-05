Bei der 71. Gala des Metropolitan Museum of Modern Art gab es eine Premiere, die für viele längst überfällig war. Bei dem Fashion-Event des Jahres unter dem Motto "Camp: Notes On Fashion" liefen erstmals Drag-Queens über den roten Teppich. Die New Yorker Drag-Queen Aquaria beeindruckte mit einem spektakulären Outfit aus schwarzen Stoffstreifen und Violet Chachki erschien zusammen mit dem Designer ihres Kleides. Zwei Auftritte, die sich definitiv sehen lassen konnten.

Aquaria gewann die Herzen der Zuschauer als Siegerin der zehnten Staffel von “RuPaul’s Drag Race” – einer Castingshow, die regelmäßig Amerikas Drag-Superstar kürt. Sie dominierte den Met-Gala-Teppich in einem avantgardistischen Entwurf des Pariser Modehauses Maison Margiela, der von John Galliano (58) kreiert wurde. Mit den beeindruckenden Handschuhen von Garo Sparo und der extravaganten Perücke des Haarkünstlers Joey George nahm Aquaria laut Pedestrian.tv später ihren Platz am Tisch von Vogue-Chefin Anna Wintour (69) ein.

Violet Chachki, die Siegerin der siebten Staffel von RuPauls (58) Drag-Kontest, verzauberte in einem zeitlosen – auf den ersten Blick an Jessica Rabbit erinnernden – Kleid. Auf den zweiten Blick war die Kreation von Designer Jeremy Scott als ein riesiger schwarzer Satinhandschuh zu erkennen.

Getty Images aqu

Anzeige

Getty Images Aquaria auf der Met-Gala 2019

Anzeige

Getty Images Violet Chachki bei der Met-Gala 2019

Anzeige

Getty Images Violet Chachki bei der Met-Gala 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de