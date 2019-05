Sind Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) wirklich noch unschlüssig, was den Namen ihres Babys angeht? Am Montag war es endlich so weit: Das britische Königshaus wurde um ein Mitglied reicher. Am gleichen Tag stellte sich der frischgebackene Papa der Presse und verriet Details zur Geburt – nicht aber den Namen seines Sohnes. Angeblich habe das Krönchenkind noch keinen. Eine Freundin von Meghan behauptet nun allerdings etwas anderes: Hat die Ex-Schauspielerin ihr etwa verraten, wie der Kleine heißt?

Die Popsängerin Sophie Ellis-Bextor (40) war am Dienstag bei Good Morning Britain zu Gast. Und weil sich Meghan auf ihrem früheren Blog als Fan ihrer Musik outete, wurde die Britin über den royalen Spross ausgefragt. Auf die Frage, ob die Neu-Mama Sophie seinen Namen verraten habe, antwortete sie schlagfertig: "Natürlich. Aber sie hat mich zur Verschwiegenheit verpflichtet." Dann rückte die "Murder on the Dancefloor"-Interpretin schließlich auch mit der Wahrheit über die Freundschaft zu Meghan heraus: "Ich habe sie nur einmal getroffen und ich weiß, dass sie meinen Song mag. Aber wenn es um ihr Kind geht, bin ich die falsche Ansprechpartnerin."

Es sieht wohl ganz so aus, als müssten sich Royal-Fans doch noch etwas gedulden. Dass Baby Sussex noch namenlos ist, wie Harry am Montag behauptete, hielt jedoch auch die Körpersprache-Expertin Judi James gegenüber Mirror für eine kleine Notlüge. "Sein Grinsen legt nahe, dass sie sich schon entschieden haben", resümierte sie ihre Analyse des Pressetermins.

