Hat Prinz Harry (34) die Reporter etwa angeflunkert? Am Montag stellte sich der royale Rotschopf mit strahlender Miene der Presse und verkündete die Geburt seines Sohnes. Auf erste Bilder des Mini-Prinzen müssen die Royal-Fans allerdings noch einen Tag warten – und auch für einen Namen habe man sich noch nicht entschieden, so Harry. Aber ist das tatsächlich die Wahrheit? Angeblich sollen die frischgebackenen Eltern schon längst einen Namen für ihren Spross ausgesucht haben!

Das behauptet jedenfalls die Körpersprache-Expertin Judi James gegenüber Mirror. So habe eine kleine Geste Harry verraten. "Wir denken immer noch über Namen nach. Das Baby ist ein bisschen spät dran. Also hatten wir ein bisschen mehr Zeit, um darüber nachzudenken, aber das ist jetzt der nächste Schritt", sagte Harry am Montag zu den Reportern. Dabei grinste er verschmitzt in die Kameras – und genau das kam der Expertin verdächtig vor. "Sein Grinsen legt nahe, dass sie sich schon entschieden haben", meinte Judi.

So oder so müssen die Fans nicht mehr lange auf die Enthüllung des Namens warten. Harry kündigte bereits an, dass es am Mittwoch einen ersten Fototermin mit seinem Sohnemann geben wird. Dabei will er dann auch verkünden, wie der Kleine heißt.

