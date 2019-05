Er hatte keine Ahnung! Im Sommer 2016 waren erstmals Gerüchte aufgekommen, dass Prinz Harry (34) sein Herz an Meghan (37) verloren haben könnte. Doch erst im November machte der Palast die Liebe der heutigen Herzogin und des Thronanwärters öffentlich. Einer, der von dieser Beziehung keinen blassen Schimmer hatte: Meghans bester Freund und Stylist Daniel Martin. In einem Interview offenbarte der Fashionexperte jetzt, dass er erst durch die Medien Wind von der Sache bekam!

Gegenüber der Website Into The Gloss plauderte Daniel aus, dass es nicht Meghan war, die ihm von dem Prinzen an ihrer Seite erzählte: "Ich war in Griechenland zu dieser Zeit und mein Mann sagte: 'Deine Freundin ist in der Zeitung.'" Die ehemalige Schauspielerin sei "buchstäblich auf jeder Frontpage von jeder Zeitung" gewesen – doch alles sei auf Griechisch gewesen. "Also dachte ich nur: 'Was passiert hier?' – ich wusste es nicht!", erklärte der Amerikaner. Wann genau er dann allerdings mit seiner Freundin gesprochen hat, um alle Details zu ihrer neuen Beziehung zu erfahren, verriet Daniel nicht.

Mittlerweile dürfte er aber so ziemlich alles aus Meghans Leben wissen – und auch in die wohl bisher bestgehüteten Royal-Geheimnisse eingeweiht sein. Daniel soll Insidern zufolge der Pate des ersten Sprosses der 37-Jährigen und Harry sein, der am 6. Mai zur Welt kam.

