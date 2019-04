Steht die Geburt des royalen Babys etwa schon kurz bevor? Schon seit Monaten fiebert die Welt der Ankunft des jüngsten Mitglieds des Königshauses entgegen. Medienberichten zufolge soll Prinz Harrys (34) und Herzogin Meghans (37) Kind noch im April das Licht der Welt erblicken – und nun sieht es ganz so aus, als würde es schon demnächst so weit sein! Der angebliche Pate des adeligen Sprösslings eilte jetzt bereits nach London!

Daniel Martin, Meghans bester Freund und Make-up-Artist, war auch bereits bei der Baby-Party anwesend. Und jetzt das: Dienstagnacht verkündete er in einer Instagram-Story, dass er noch zu später Stunde in die britische Hauptstadt geflogen sei. "London, ich komme!", gab der mögliche Patenonkel des royalen Babys völlig aufgeregt und mit vielen Ausrufezeichen bekannt. Bedeutet das etwa, dass die Herzogin von Sussex in den Wehen liegt?

Wie Radar Online außerdem wissen will, wollen die Bald-Eltern die Ankunft ihres Kindes mit einem Post auf ihrem neuen Instagram-Account feiern – weshalb Daniels Gegenwart erst recht erforderlich sei: "Meghan will ihr erstes Babyfoto auf Instagram teilen und will, dass Daniel ihr dabei hilft", verrät ein Insider. Na, wenn Royal-Fans ab sofort nicht ununterbrochen einen Blick auf den Social-Media-Account werfen!

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Commonwealth Day

Anzeige

Instagram / danielmartin Daniel Martin, bester Freund von Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan in London

Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Meghan ein Baby-Foto auf Instagram teilen will? Super Idee! Das gehört sich doch nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de