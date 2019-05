Baby Sussex sorgt für große Freude! Am 6. Mai 2019 erblickte der erste Sohn von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) das Licht der Welt. Nach der Geburt des kleinen Mannes wurde das Paar mit öffentlichen Glückwünschen von Fans und Familie überhäuft – nun gab es auch Gratulationen von Harrys Onkel: Prinzessin Dianas (✝36) Bruder Charles Spencer (54) veröffentlichte Worte des puren Glücks via Social Media!

Auf seinem Twitter-Account postete der Historiker kurz, nachdem die Entbindung verkündet worden war, ein kurzes Statement und begrüßte damit das neue Familienmitglied: "Heute gibt es so wunderbare Neuigkeiten! Meine herzlichsten Glückwünsche!" Weiter schrieb er, dass es schön sei, einen weiteren Stier in der Familie zu haben – der 54-Jährige hat dasselbe Sternzeichen.

Am Montag durfte Charles sich über eine besondere Ehre freuen: In einem offiziellen Statement zur Geburt wurde er neben der Queen (93), Prinz Charles (70) und weiteren Mitgliedern des Königshauses genannt und so über die Ankunft des Baby-Boys informiert. Die Erwähnung des Grafen Charles ist eine echte Premiere – in den Geburt-Statements von Herzogin Kate (37) und Prinz William (36) war die Verwandschaft von Lady Di bislang nie aufgelistet.

MEGA Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar 2019

John Rainford / WENN Charles Spencer bei der Royal-Wedding

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

