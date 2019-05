Sophie Turner (23) war gerade einmal 13 Jahre alt, als sie das erste Mal ans Set der Erfolgsserie Game of Thrones kam. Die Schauspielerin wuchs förmlich vor der Kamera und den wachsamen Augen der Fans auf. Was sich anhört wie ein strahlendes Erfolgsmärchen, war für die heute 23-Jährige eine wahnsinnig schwierige Zeit – denn als Teenager hatte der schöne Serienstar mit Bodyshaming am Set zu kämpfen!

"Mein Stoffwechsel entschied sich plötzlich dafür, komplett runterzufahren und ich bekam Pickel und nahm Gewicht zu – all das passierte mir vor der Kamera", erzählte Sophie im Interview mit der australischen Ausgabe der Marie Claire. Das habe schließlich dazu geführt, dass ihr Filmstudios Druck gemacht hätten, abzunehmen. Für Sophie als junges Mädchen war es nicht einfach, mit diesen Erwartungen und Forderungen umzugehen. Deshalb suchte sie sich Hilfe durch Therapie. "Jeder braucht einen Therapeuten, vor allem, wenn dir die Leute um dich herum permanent erzählen, du wärst nicht gut genug und du würdest nicht gut genug aussehen."

Welche Filmstudios genau ihr sagten, sie sei zu dick, verriet die junge Schauspielerin allerdings nicht. Neben "GoT" hat Sophie in den vergangenen Jahren in zahlreichen Produktionen mitgewirkt, zuletzt stand die 23-Jährige unter anderem für die "X-Men"-Fortsetzung "Dark Phoenix" vor der Kamera.

United Archives GmbH/ActionPress Sophie Turner in "Game of Thrones", Staffel 7

Getty Images Sophie Turner bei den Oscars 2016

Landmark Media Press and Picture / ©Twentieth Century Fox Sophie Turner in "X-Men: Apocalypse"

