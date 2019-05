Die gute Nachricht: Ein neuer Avatar-Film kommt! Die Schlechte: Es wird mal wieder länger dauern. Fans des 3D-Fantasie-Spektakels müssen sich also weiterhin gedulden – zumal die Verspätung von Teil zwei für einen Domino-Effekt sorgt: Auch alle weiteren Fortsetzungen verschieben sich um rund ein Jahr, es sind insgesamt vier in Arbeit. Fans dürfen sich über einen neuen Termin freuen: "Avatar 2" kommt am 17. Dezember 2021 in die Kinos!

Trotz des konkreten Datums: Viele "Avatar"-Fans dürften inzwischen skeptisch sein. Die Walt Disney Studios waren in der Vergangenheit mehrfach mit Startterminen an die Öffentlichkeit gegangen – geworden ist daraus bisher nichts. So war der Launch von "Avatar 2" ursprünglich für 2016 geplant, wie Variety berichtet. Regisseur James Cameron (64) musste jedoch auf der CinemaCon einräumen, dass vor Weihnachten 2018 nichts daraus wird. Auch dieses Weihnachtsgeschenk fiel aus, zuletzt stand der 18. Dezember 2020 in den Kalendern. Er kann nun gestrichen werden.

"Avatar" lief 2009 weltweit in den Kinos. Mit einem Einspiel-Ergebnis von 2,8 Milliarden US-Dollar gilt der Streifen als einer der größten Finanz-Coups der Filmgeschichte. Die Erwartungen an die Fortsetzungen dürften also hochgesteckt sein, zumal Disney Geld gut gebrauchen kann. Die Teil-Übernahme von Century Fox hat ein Loch von 71 Milliarden US-Dollar in die Konzernkasse gerissen. Zum Übernahmepaket zählten neben Serien wie "Die Simpsons" auch X-Men und "Avatar".

Getty Images James Cameron, Produzent

Moviestore Collection/face to face Zoe Saldana und Sam Worthington in "Avatar"

Getty Images James Cameron, Regisseur

