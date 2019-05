In der kommenden Folge von Germany's next Topmodel geht es um den Einzug ins Halbfinale der beliebten Castingshow. Während Caroline und Sarah schon zu Beginn der Episode im Shoot-Out um ihren Verbleib in der Sendung kämpfen müssen, haben die restlichen Girls noch bis zum Ende der 14. Ausgabe Zeit, Heidi Klum (45) von sich zu überzeugen. Welche Mädchen das tatsächlich schaffen, scheint schon vor der Ausstrahlung bekannt: Im Netz geistern Paparazzi-Bilder herum, auf denen fünf Kandidatinnen eindeutig zu erkennen sind!

Achtung, Spoiler!

Die Aufnahmen beweisen: In der übernächsten Episode bekommen die Mädels Besuch von ihren Liebsten. Klar zu sehen sind Alicija und ihr Freund Finn, Vanessa und ihr Verlobter Roman und Sayana und ihr Schatz Prash. Die Jungs dürfen ihre Freundinnen offenbar zu einem Shooting-Tag am Set begleiten. Ebenfalls auf den Schnappschüssen abgelichtet: Cäcilia und Simone.

Aber was ist mit Sarah und Caroline? Die Nachwuchs-Models tauchen auf keinem einzigen Pic auf. Bedeutet das etwa, dass beide sich in der 14. Folge von ihrem GNTM-Traum verabschieden müssen? Dass mindestens eine von ihnen gehen muss, ist schon jetzt klar – immerhin lässt das Shoot-Out nur Platz für eine Siegerin.

Splash News Vanessa und ihr Verlobter Roman am GNTM-Set

Splash News Alicija-Laureen und ihr Freund Finn bei "Germany's next Topmodel"

Splash News Sayana und ihr Freund Prash bei GNTM

Splash News Model Cäcilia am GNTM-Set

Splash News Simone am Set von "Germany's next Topmodel"



