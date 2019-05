Na, ob Nadine Klein (33) ihre Entscheidung bei der Bachelorette nun bereut? In dem Kuppelformat suchte die Berlinerin 2018 als TV-Junggesellin die große Liebe, im Finale entschied sie sich schließlich für Alexander Hindersmann (30). Auch Maxim Sachraj (30) gehörte zu den 20 Kandidaten, die in der Sendung um das Herz der Beauty buhlten. Er flog jedoch bereits nach den Home-Dates raus. Nun zeigte das Male-Model, was Nadine damals entgangen ist: Maxim präsentierte im Netz seinen Knack-Po.

Heiße Aussichten! Auf Instagram postete der Beau ein Foto, das ihn auf einer Klippe zeigt – und zwar splitterfasernackt. Damit gewährt er den Followern freien Blick auf seinen Allerwertesten und das scheint anzukommen. Zumindest lassen dies die Kommentare von einigen weiblichen Usern vermuten. Auch das ehemalige Bachelor in Paradise-Sternchen Viola Kraus (28) reagierte mit einem Flammen-Emoji. Auch wenn Maxim Nadine nicht erobern konnte, gibt es da draußen offenbar viele Single-Ladys, die ihn nicht verschmähen würden.

Die Ex-Bachelorette scheint momentan ohnehin nicht auf der Suche nach Mr. Right zu sein. Erst im Januar verriet Nadine, dass sie noch an dem Liebesaus mit Alex zu knabbern habe. Statt mit Dates verbringt sie aktuell ihre Freizeit lieber mit Girls-Trips. Vor Kurzem besuchte die 33-Jährige zusammen mit Clea-Lacy Juhn (27) und Köln 50667-Darstellerin Margarita Nigmatullin (23) das Coachella-Festival.

Instagram / maxim_sachraj Maxim Sachraj, Ex-Bachelorette-Kandidat

MG RTL D Nadine Klein und Maxim Sachraj bei "Die Bachelorette"

Instagram / nadine.kln Nadine Klein auf dem Coachella-Festival 2019

