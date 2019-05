Endlich kann alle Welt einen Blick auf Baby Sussex werfen! Am Montag erblickte das Kind von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) das Licht der Welt. Am heutigen Mittwoch absolvierte das Paar nun seinen ersten Auftritt als Familie. Der Name des royalen Nachwuchses ist zwar noch immer ein Geheimnis. Aber es gibt noch eine andere Frage, die vermutlich viele Fans beschäftigt: Sieht der Kleine seinen Eltern eigentlich ähnlich?

Zugegeben auf den ersten Bildern ist nicht viel von Baby Sussex zu erkennen. In ein weißes Tuch gehüllt schlummert Harrys Sohnemann in seinen Armen. Im Sky News-Livestream verriet der 34-Jährige nun allerdings, ob sein Kind optisch auch ganz nach ihm und seiner Frau komme. "Also die Babys entwickeln sich ja unglaublich schnell und wir beobachten diesen Prozess. Im Moment verändert er sich jeden Tag, also warten wir einfach ein paar Wochen ab", erklärte der Bruder von Prinz William (36).

Ansonsten scheint Harrys Söhnchen ihm aber schon sehr zu ähneln. Als Meghan davon schwärmte, wie friedlich und angenehm die ersten Tage mit ihrem Kind waren, witzelte der Brite: "Das hat er von mir", woraufhin ihn seine Frau anstrahlte.

Getty Images Baby Sussex

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Kind

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und ihr Sohn

Was meint ihr: Kommt der Kleine eher nach Harry oder Meghan? Definitiv Harry! Ganz klar Meghan! Abstimmen Ergebnis anzeigen



