Herzogin Meghan (37) spricht glücklich über ihr Leben als Mama! Am Montagmorgen hatte die ehemalige Schauspielerin ihren kleinen Sohn zur Welt gebracht. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Harry (34) trat die schöne Amerikanerin dann am Mittwochmittag zum ersten Mal vor die Presse in Windsor Castle und präsentierte stolz und über beide Ohren strahlend ihren Mini-Schatz. Dabei kam die 37-Jährige kaum aus dem Schwärmen raus!

In einem weißen Wickelkleid und mit breitem Lächeln strahlte Meghan in die Kameras der anwesenden Fotografen. Auf die Frage, wie es ihr so kurz nach der Geburt gehe, antwortete die Brünette im Sky News-Livestream mit glänzenden Augen: "Es ist magisch. Ich habe wirklich die zwei besten Männer der Welt!" Die frühere Suits-Darstellerin erklärte weiter, sie sei unendlich dankbar für alle Glückwünsche und Gratulationen: "Das ist so großartig!"

Trotz des zauberhaften Auftritts der kleinen Familie dürfte sich bei den Fans der Royals eine dezente Enttäuschung eingeschlichen haben – denn während ihrer ersten Plauderei mit den Journalisten verrieten die Neu-Eltern leider nicht den Namen ihres Sohnemanns.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrem Kind

Anzeige

Getty Images Baby Sussex

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und ihr Sohn

Anzeige

Was sagt ihr zu Meghans erstem Auftritt nach der Geburt? Das war wirklich rührselig! Besonders aufregend war das nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de