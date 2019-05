Es ist eine der schönsten Love-Storys von Bauer sucht Frau: 2017 lernten sich Bauer Gerald aus Namibia und Anna Heiser in der Kuppelshow kennen. Dann ging alles Schlag auf Schlag: Es folgte eine romantische Verlobung, Anna zog zu ihrem Schatz nach Afrika und letztendlich heirateten sie 2018. Bis heute zeigen sich die zwei immer wieder ganz verliebt auf Social Media. Und jetzt, zu Geralds Geburtstag, gab es von Anna eine zuckersüße Liebeserklärung an ihren Mann – und an dessen verstorbene Mama!

Zu einem Pärchenfoto auf Instagram schrieb Anna einen langen Text zum Ehrentag ihres Liebsten – in dem vor allem auch Geralds Mutter Erwähnung fand: "Persönlich bin ich der Meinung, dass man an Geburtstagen ebenfalls die Mütter feiern sollte." Der Grund für Anna? Seine Mama schenkte ihrem Lieblingsmenschen schließlich das Licht der Welt! "Wenn ich nur die Möglichkeit hätte, würde ich mich bei Geralds Mama dafür bedanken, dass sie vor 33 Jahren die Schmerzen auf sich genommen hat, um so einen wundervollen Menschen zur Welt zu bringen", erklärte sie weiter.

Der Tod seiner Mutter ist für Gerald kein leichtes Thema. Nur selten äußert er sich überhaupt dazu: "Ja, wir sprechen schon darüber. Aber es ist sehr schwer. Man merkt eben, dass Gerald seine Mama fehlt", verriet Anna einst in einem Interview. Schon am Tag der Heirat zollte das Paar dem geliebten Familienmitglied Tribut: Die Hochzeitsgesellschaft versammelte sich am Grab der Mutter und betete.

Instagram / anna_m._heiser Bauer Gerald und Anna Heiser, "Bauer sucht Frau"-Paar

Instagram / anna_m._heiser Bauer Gerald und Anna Heiser im April 2019

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser, Januar 2019

