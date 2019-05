Am gestrigen Mittwoch gaben Prinz Harry (34) und seine Frau Herzogin Meghan (37) ihr Debüt als Familie. Stolz präsentierten sie der Öffentlichkeit ihr Baby, posierten für die Fotografen und beantworteten sogar ein paar Fragen zu ihrem Nachwuchs. Kurz darauf verrieten sie im Netz dann auch den Namen ihres Sohnes: Der Kleine heißt Archie Harrison. Damit hebt er sich ganz klar von seinen royalen Verwandten ab – aber warum?

Schaut man sich den Stammbaum der britischen Königsfamilie an, fällt auf: Eigentlich tragen alle mindestens drei Vornamen. So heißt Prinz William (36) mit vollem Namen William Arthur Philip Louis – sein Sohnemann Prinz George (5) George Alexander Louis. Damit tanzen Harry und Meghan – wie schon so oft – aus der Reihe. Warum ihr Sprössling nur zwei Vornamen bekommt, ist bisher nicht bekannt.

Die Bedeutung des Namens ist allerdings kein Geheimnis: Archie ist eine Kurzform von Archibald und steht für "der Kühne" oder "der Mutige". Harrison – und das liegt auf der Hand – deutet ganz klar daraufhin hin, dass der jüngste royale Nachwuchs Harrys Sohn ist.

