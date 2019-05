Premiere bei Let's Dance! Am morgigen Freitag steht die siebte Folge der beliebten Tanzshow an – und die verspricht so einige Änderungen! Denn die verbliebenen acht Promis werden dann nicht nur Einzeltänze präsentieren, sondern müssen sich erstmals auch in Teamtänzen vor der Jury und den Zuschauern beweisen. Dabei haben Joachim Llambi (54), Jorge Gonzalez (51) und Motsi Mabuse (38) jeweils ein eigenes Team.

Wie RTL berichtet, steht für die Promis und ihre Profitänzer ein straffes Pensum auf dem Programm: Zusätzlich zu den Einzeltänzen spielt auch die Teamleistung für den Einzug in die nächste Runde eine Rolle. In Team "Llambi" werden Sabrina Mockenhaupt (38) und Erich Klann (32), Evelyn Burdecki (30) und Evgeny Vinokurov sowie Oliver Pocher (41) und Profitänzerin Christina Luft (29) mit Cha Cha Cha und Rumba um Punkte buhlen. Sie tanzen dabei zu "Y.M.C.A." von den Village People. In Team "Jorge" müssen sich Pascal Hens (39) mit Ekaterina Leonova (32) sowie Ella Endlich (34) mit Valentin Lusin (32) beim Paso Doble und Rumba zu dem Song "Quimbara" von Celia Cruz beweisen. Team "Motsi" bilden Nazan Eckes (43) mit Christian Polanc (40), Barbara Becker (52) mit Massimo Sinató (38) sowie Benjamin Piwko (39) und Isabel Edvardsson (36). Sie tanzen Salsa und Cha Cha Cha zu "Gangsta's Paradise" von Coolio.

Alle Einzeltänze und Songs auf einen Blick:

Team Llambi, Cha Cha Cha und Rumba zu "Y.M.C.A." von den Village People.

Team Jorge, Paso Doble und Rumba zu "Quimbera" von Celia Cruz.

Team Motsi, Salsa und Cha Cha Cha zu "Gangsta's Paradise" von Coolio.

Barbara und Massimo, Samba zu "X" von Nicky Jam (38) feat. J. Balvin (34).

Benjamin und Isabel, Charleston zu "Those Magnificent Men In Their Flying Machines".

Ella und Valentin, Slowfox zu "Lieblingsmensch" von Namika.

Evelyn und Evgeny, Charleston zu "Bad Romance" von Lady Gaga (33).

Nazan und Christian, Slowfox zu "What A Difference A Day Makes" von Dinah Washington.

Oliver und Christina, Jive zu "You Never Can Tell" von Chuck Berry (✝90).

Sabrina und Erich, Paso Doble zu "Viva Espana".

Pascal und Ekaterina, Salsa zu "Valio La Pena" von Marc Anthony (50).

