Die Teilnahme an Germany's next Topmodel hat auch so ihre Schattenseiten. Das musste Mandy Graff am eigenen Leib erfahren. Die gebürtige Luxemburgerin nahm an der zweiten Staffel der Erfolgsshow teil und schaffte es dort immerhin auf den vierten Platz. Doch die wochenlange TV-Präsenz bereitete der Schönheit im Nachhinein noch Probleme. Promiflash verrät sie jetzt, womit sie kurz nach ihrer GNTM-Zeit zu kämpfen hatte.

Promiflash möchte von der Blondine wissen, ob sie noch einmal an der Sendung teilnehmen würde. "Wenn ich noch mal 17 wäre vielleicht, es war doch sehr schwierig in Luxemburg, da auf einmal jeder dich kannte und nicht jeder dir das gönnte", gibt Mandy offen zu. Besonders negativ sei damals aber gewesen, dass man sich in einem kleinen Ort wie Luxemburg kaum noch frei hätte bewegen können. Trotzdem sei es eine tolle Erfahrung gewesen und sie habe viele coole Leute kennenlernen dürfen.

Zu diesen positiven Bekanntschaften zählt Mandy auch die Freundschaft zu Fiona Erdmann (30). Mit dem Model steht sie bis heute in Kontakt. "Und wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit allen Teilnehmerinnen drin", plaudert sie aus.

Instagram / mintz27 Mandy Graff mit ihrem Hund

Instagram / mintz27 Model Mandy Graff

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

