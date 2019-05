Was wurde eigentlich aus Mandy Graff? 2007 kam sie bei Germany's next Topmodel auf den vierten Platz. Die damalige Schülerin trug ihr Herz auf der Zunge und wurde damit zum Liebling des Jurors Bruce Darnell (61). Auch ihr Exit war schließlich eines der Highlights der zweiten Staffel: Als Heidi Klum (45) das Mädchen nach Hause schickte, rief Bruce ihm hinterher, dass er es liebe. Aber was macht Mandy eigentlich zwölf Jahre später? Promiflash hat einmal bei ihr nachgefragt!

Nach ihrer Zeit bei der Model-Show ist bei der heute 30-Jährigen einiges passiert: "Ich habe nach GNTM an vielen verschiedenen Plätzen gearbeitet – in Mailand, Paris, Berlin." Der Modelberuf allein erfüllte die Blondine offenbar jedoch nicht, denn sie hat nebenbei auch ein Studium abgeschlossen: "Ich habe jetzt einen Master in deutscher Literatur", verriet sie Promiflash weiter. Momentan arbeite sie an einer Schule und mache ab und zu noch Fotos. Viel Zeit habe sie aufgrund eines anderen Hobbys dafür jedoch nicht: Mandy ist nämlich begeisterte Turnierreiterin.

Auch wenn das Modeln in ihrem Leben keine große Rolle mehr spiele, die aktuelle Staffel verfolge sie trotzdem: "Wenn ich kann, gucke ich mir die Sendung sehr gerne an und finde es toll, da es für mich natürlich interessant ist, was die Mädchen machen müssen und was sich alles verändert hat." Hattet ihr Mandy noch auf dem Schirm? Verratet es in der Umfrage!

Instagram / mintz27 Mandy Graff in Amsterdam, 2019

Instagram / mintz27 Mandy Graff mit ihrem Pferd

Instagram / mintz27 Mandy Graff im Januar 2019

