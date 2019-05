In der neuesten Folge von Game of Thrones erlangte ein besonderer Gegenstand zweifelhafte Berühmtheit. Die Macher der Serie hatten einfach einen Kaffeebecher am Set vergessen, der es dann auch in "Die letzten Starks" geschafft hat – und bei Fans für viel Hohn sorgte. Doch wer plant, sich die finale Staffel noch einmal anzusehen oder sie sich zu kaufen, wird vom verspotteten Requisit nichts mehr zu sehen bekommen: Denn der Starbucks-Becher wurde digital entfernt.

Vorsicht Spoiler!

Das bestätigte HBO gegenüber Ryan Parker, Journalist bei The Hollywood Reporter. Und tatsächlich befindet sich bei der großen Feier nach dem Sieg gegen die Armee der Weißen Wanderer in Winterfell plötzlich kein Pappbecher mehr vor Königin Daenerys (Emilia Clarke, 32). Die Serienmacher reagierten auch sonst eher gelassen auf den GoT-Fail. Zuvor war über den Twitter-Account der Fantasy-Serie scherzhaft gepostet worden: "Der Latte, der in der Episode auftauchte, war ein Fehler. Daenerys hatte einen Kräutertee bestellt."

Diese schlagfertige Antwort auf den Becher-Shitstorm bekam dann auch wieder einige Anerkennungen von den Fans. So antwortete ein User: "Hut ab, HBO-Social-Media-Typ. Du hast es gut gemacht."

