Was für eine schöne Geste! Dannielynn Birkhead (12) musste bereits früh Abschied von ihrer Mutter Anna Nicole Smith (✝39) nehmen – das Plus-Size-Model starb, als die Kleine gerade einmal fünf Monate alt war. Dannielynns Papa Larry Birkhead (46) ist seitdem stets an ihrer Seite. Seit Jahren pflegt das Vater-Tochter-Duo eine gemeinsame Tradition und besucht zusammen das Kentucky Derby. Zu diesem Anlass hüllte sich Dannielynn nun komplett in Rosa und gedachte mit diesem Outfit ihrer verstorbenen Mama.

Bereits seit neun Jahren spazieren Larry und der Teenie Seite an Seite über den roten Teppich bei dem Pferderennen in Louisville – so auch am vergangenen Samstag. Dabei trug die Zwölfjährige von Kopf bis Fuß Rosa und wirkte so wie eine Miniatur-Ausgabe ihrer Mutter Anna Nicole: Mit einem fast identischen Outfit hatte sich der Kurvenstar 2004 bei ebendiesem Pferderennen präsentiert. Sogar der Hut war derselbe.

Für Larry sind die Besuche des Kentucky Derbys mit seiner Tochter etwas ganz Besonderes, wie er gegenüber RTL ausführte: "Es ist einfach toll, hier zu sein und das alles gemeinsam zu erleben." Findet ihr, dass Dannielynn ihrer Mutter ähnlich sieht? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Anna Nicole Smith im Mai 2004 in Kentucky

Anzeige

Instagram / larryanddannielynn Anna Nicole Smith und Larry Birkhead im Jahr 2004

Anzeige

Getty Images Dannielynn und Larry Birkhead im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de