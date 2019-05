Tränenausbruch bei Katie Price (40)’ Kindern – und das aufgrund der eigenen Mutter! In den vergangenen Monaten musste das Ex-Boxenluder gegen allerlei Tiefschläge ankämpfen: Neben einigen Alkoholeskapaden schlug sich die Kultblondine auch mit Schlagzeilen wegen ihrer finanziellen Engpässe herum. Jetzt sorgte ein Beauty-Eingriff für Aufregung im Hause Price: Nach einer Schönheitsoperation erkannten ihre Kids sie nicht wieder – und hatten Angst vor ihr!

Erst vor wenigen Tagen soll sich Katie laut Mirror in der Türkei unters Messer gelegt haben. Neben einem Po-Lifting und einer Fettabsaugung ließ sich die fünffache Mutter auch die Augenlider operieren. Das führt zu starken Schwellungen im Gesicht, wie Aufnahmen zeigen, die die britische Zeitung veröffentlichte. "Die Kinder erkannten sie kaum und waren ein bisschen verängstigt, da sie nicht wie ihre Mutter aussah", verriet ein Insider. Töchterchen Bunny sei sogar in Tränen ausgebrochen. Es sei ein Schock für die Kids gewesen, sie so verändert zu sehen. Katie habe ihre Kinder aufgrund der Schmerzen noch nicht einmal für eine Umarmung hochheben können.

Katie habe alles versucht, um ihre Lieben zu beruhigen, aber die Schmerzen hätten das erschwert. Nicht nur für ihre Kleinen war der Anblick ihrer Mama ein Schock: "Die älteren Kinder haben gesehen, wie sie viele Operationen durchgemacht hat, aber sie selbst fühlen sich immer noch unwohl damit, wie sie aussieht, und es macht jeden wütend."

Instagram / officialkatieprice Katie Price und ihre Kinder Harvey, Jett und Bunny

Getty Images Katie Price bei den National Television Awards 2018

Getty Images Model Katie Price 2018 in Northampton

