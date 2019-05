Woche für Woche berührt Benjamin Piwko (39) die Zuschauer bei Let's Dance mit seinen emotionalen Performances – doch eine kann diese Auftritte bislang nur im TV verfolgen: Benjamins Frau Veronica. Die Amerikanerin lebt in den USA und kann ihren Mann deshalb erst mal nur aus der Ferne anfeuern. Aber das soll sich bald tatsächlich ändern, wie der Schauspieler im Gespräch mit Promiflash verriet.

"Sie lebt ja in den USA und hat nur zwei Wochen Urlaub im Jahr", plauderte der Show-Liebling jetzt gegenüber Promiflash aus. Eigentlich scheint der 39-Jährige seine Beziehung so gut es geht aus dem Rampenlicht heraushalten zu wollen – doch eine Ausnahme wird es mit etwas Glück wohl bald geben. "Wenn ich es bis ins Finale schaffe, kommt sie – und dann tanze ich live für sie und freue mich drauf", erzählte er weiter.

Bis zum großen Showdown Mitte Juni ist es aber noch ein langer Weg – vor allem in der vergangenen Woche mussten Benjamin und seine Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (36) viel Kritik einstecken. Doch davon will sich das Duo nicht unterkriegen lassen: "Das spornt mich an. Ich sage immer, wer mich kritisiert liebt mich, denn es heißt, die Person interessiert sich für mich. Ich will unbedingt besser werden und dafür kämpfe ich."

Getty Images Benjamin Piwko bei "Let's Dance"

ActionPress / Thomas Burg "Let's Dance"-Kandidat Benjamin Piwko

Chris Emil Janßen / ActionPress Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko

