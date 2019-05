Diese zwei haben sich gesucht und gefunden! Bereits vor sechs Jahren lernte Vanessa Mai (27) ihren Andreas Ferber kennen. Die beiden wirken allerdings bis heute verliebt wie am ersten Tag. Erst im Juni 2017 hat das Paar seine Liebe sogar mit einer romantischen Trauung gekrönt – ihr zweiter Hochzeitstag steht somit kurz bevor. Den sechsten Jahrestag ihrer Beziehung nutzte die Schlagerqueen nun aber schon mal für eine erste überschwängliche Liebeserklärung: In den sozialen Medien schwärmte Vanessa jetzt in höchsten Tönen von ihrem Auserwählten!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Sängerin vor Kurzem zwei Pärchenbilder von sich und ihrem Mann Andreas. Dazu schrieb die Musikerin: "Die Sonne scheint nur, wenn du bei mir bist. Die Sterne gehen nur auf, wenn du mich küsst. Die Nächte scheinen wie eine Ewigkeit für uns zwei und die Welt, die vergisst sich zu drehen, alles bleibt stehen." Vor dem sogenannten "verflixten siebten Jahr" hat Vanessa unterdessen überhaupt keine Angst – im Gegenteil: Sie freue sich darauf, schrieb sie weiter.

Auch vonseiten der Fans bekamen die 27-Jährige und ihr Liebster zahlreiche Glückwünsche zum Jahrestag. "Ihr seid so ein schönes Paar. Also wenn einer das verflixte siebte Jahr meistert, dann ihr", war sich einer ihrer Follower sicher.

