Es war wohl einfach nicht Benjamin Piwkos (39) Tag! Der Kampfkünstler begeisterte die Let's Dance-Jury in den vergangenen Wochen immer wieder aufs Neue – am vergangenen Freitagabend konnte er Joachim Llambi (54) und Co. allerdings nicht überzeugen. Nur zwölf Punkte erhielt der taube Promi-Tänzer für seinen Jive – 15 Punkte weniger als für seine Leistung in der Woche davor. Seine Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (36) sprach nun mit Promiflash offen darüber, was sie von der harschen Kritik hält!

In der sechsten Show sei Ben ein paar Mal mit dem Grundschritt durcheinander- und auch aus dem Takt gekommen, gestand die gebürtige Schwedin kurz nach der Sendung. "Und durch viel Nervosität – er war krank jetzt die letzten Tage, hatte Fieber und eine Erkältung – war es, glaube ich, einfach für ihn heute zu viel", vermutete die Sportlerin. Trotzdem fand Isabel die Wertung von gerade einmal zwölf Punkten ein bisschen hart: Immerhin hat es Benjamin deutlich schwerer als seine Tanz-Kollegen.

"Ich fände es schön, natürlich soll er keine Sonderbehandlung haben, aber dass man wenigstens berücksichtigt, dass er eben ganz, ganz schlechte Voraussetzungen hat", wünschte sich die "Let's Dance"-Profitänzerin für die kommenden Sendungen. Weil Ben nicht hören kann, ist er in Sachen Takt allein auf Isabel angewiesen.

