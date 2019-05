Ein extrem schwieriges Mutter-Tochter-Verhältnis: UK-Moderatorin Davina McCall hegte schon immer ein kompliziertes Verhältnis zu ihrer Mutter Florence. An die Öffentlichkeit drang dieses vor allem durch die Schlagzeilen, die ihre Mom vor der Hochzeit ihrer Tochter machte: Sie verkaufte den Medien die Geschichte vom Entzug der Ex-Big Brother-Moderatorin. Diese brach daraufhin die Beziehung ab und beichtet nun: Sie nahm als junges Mädchen Drogen mit ihrer Mutter!

In ihrem Magazin This Is Davina offenbarte die 51-Jährige laut Daily Mail die Turbulenzen ihrer Kindheit: "Als ich jung war und bei meiner Mutter lebte, gab es keine Regeln. Make-up, kurze Röcke, High Heels mit 13, trinken … manchmal nahm ich mit ihr sogar Drogen." Dennoch stellte sie klar, dass sie ihrer Mom keine Schuld an ihrer Sucht zuschreibt: "Aber es war verkorkst … keine normale Mutter-Kind-Beziehung." Klar ist ihr das jedoch erst heute. Früher sei sie davon begeistert gewesen.

"Damals war ich einfach ein Kind und dachte – wenn ich ehrlich bin – sie wäre cool, denn meine Oma Pippy und mein Papa ließen mich in England so etwas nie machen", erinnert sich Davina zurück. Wie findet ihr es, dass Davina so offen darüber spricht? Stimmt ab!

Getty Images Davina McCall bei der ITV Gala 2015

Getty Images Davina McCall bei den Cosmopolitan Ultimate Women of the Year Awards 2014

Getty Images Davina McCall, TV-Star

