Vanessa gilt als eine der heißen Anwärterinnen auf den Germany's next Topmodel-Titel 2019! Bisher lief es für die 22-Jährige bei der Model-Show richtig gut. Sowohl Walks als auch Shootings meisterte sie mit Bravour. Mit ihrer Ausstrahlung und ihrer Professionalität konnte sie außerdem schon drei Jobs ergattern. Wird das am kommenden Donnerstag auch so weitergehen? Bei einem neuen Casting kullern bei der toughen Powerfrau nämlich die Tränen!

Die ProSieben-Preview zur 14. Folge zeigt Vanni bei einem Casting: Selbstbewusst wie immer tritt sie vor den Kunden und muss im Anschluss auf Knopfdruck verschiedene Emotionen darstellen. Doch ausgerechnet als sie an ihr schönstes Erlebnis denken soll, fängt sie plötzlich an zu weinen. "Ich musste sofort an meine Verlobung denken und an den Heiratsantrag, den Roman mir gemacht hat und da bin ich natürlich schon emotional geworden", verrät sie in einem Interview-Einspieler.

Die rothaarige Beauty vermisse ihren Verlobten und könne es kaum abwarten, ihn wiederzusehen, offenbart sie weiter. Auch Roman denkt viel an seine Liebste, denn er offenbarte kürzlich auf Instagram, dass er Vanni gerade wegen ihrer authentischen Art liebe: "Vanessa hat ihr Ding durchgezogen und zeigt sich immer so, wie sie ist. Sie ist echt."

Instagram / vanessa.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Vanessa

Instagram / vanessa.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Vanessa

Instagram / aboutvivanessa GNTM-Kandidatin Vanessa mit ihrem Freund Roman

