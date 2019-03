Vanessa gibt bei Germany's next Topmodel einfach alles! Beim Kampf um den großen "About you"-Job ging die 21-Jährige weiter als all ihre Konkurrentinnen. Sie zog sich auf dem Runway auf einmal ihre Jacke aus und entblößte damit ihren nackten Oberkörper. Lediglich mit Stickern verdeckte sie ihre Brustwarzen. Weder beim Kunden noch bei den Zuschauern kam diese Aktion besonders gut an. Doch was sagt eigentlich Vanessas Verlobter dazu?

"Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man mit sich selbst im Reinen ist und dann funktioniert das auch alles irgendwie besser", erklärte Vanessa am GNTM-Set ihre Idee. Diesen Ansatz findet auch ihr Freund Roman richtig gut und nimmt seine Partnerin daher in Schutz. "Vanessa hat ihr Ding durchgezogen und zeigt sich immer so, wie sie ist. Sie ist echt! Kein Mensch dieser Welt sollte sich dafür schämen, wie er von Gott geschaffen wurde. Ich bin stolz auf Vanessa, dass sie solch eine Message an die Leute da draußen verbreiten möchte", stärkt er ihr in seiner Instagram-Story den Rücken.

Über diesen Support dürfte sich Vanessa sicher riesig freuen. Sie erklärte im Netz bereits, dass sie mit der Darstellung im Fernsehen nicht gerade zufrieden sei. Anders als in der ausgestrahlten Szene dargestellt, hätte sie bei Bonnie Strange (32), die an diesem Tag die Leistung der GNTM-Girls mitbewertete, damit durchaus punkten können. "Bonnie war mehr als nur angetan von der Message, die ich rüberbringen wollte", schilderte das Nachwuchsmodel auf Instagram seine Sicht der Dinge.

